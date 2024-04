Del Fes Avellino: ecco l'avversaria nei quarti di finale promozione Dal 5 maggio il via ai playoff: le vincenti dei due tabelloni accederanno alla Serie A2

La Del Fes Avellino, quinta del girone A, affronterà la Rucker San Vendemiano, quarta del girone B, nei quarti di finale playoff del tabellone A di Serie B Nazionale. Via alla corsa promozione per la Serie A2 con turni al meglio delle cinque gare (alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa). La vincente della serie Rucker - Del Fes affronterà la vincente della serie Pielle - Andrea Costa. I quarti di finale sono in programma il 5, il 7, il 10 ed eventualmente il 12 e il 15 maggio. Le due squadre vincitrici delle finali nei due tabelloni saranno promosse in Serie A2.

I tabelloni playoff

Tabellone A

1A Caffè Toscano Pielle Livorno

8B Andrea Costa Imola

4B Rucker San Vendemiano

5A Del Fes Avellino

2B Tecnoswitch Ruvo di Puglia

7A Solbat Golfo Piombino

3A Fabo Herons Montecatini

6B Gemini Mestre

Tabellone B

1B Liofilchem Roseto

8A Geko PSA Sant'Antimo

4A Gema Montecatini

5B Ristopro Fabriano

2A Akern Libertas Livorno

7B Blacks Faenza

3B General Contractor Jesi

6A Bakery Basket Piacenza