La 32^ Coppa Primavera Furore-Agerola è di Giannico Guarino Vittoria per il pilota eclanese nella splendida cornice della costiera amalfitana

A bordo di una Renault Clio Williams N2000 Giannico Guarino ha confermato il primo posto di classe con un miglioramento della prova di 3 secondi rispetto al 2022 e ha, quindi, conquistato la trentaduesima coppa della primavera Furore-Agerola. Nella splendida cornice della costiera amalfitana il pilota di Mirabella Eclano ha rinnovato il ruolo da protagonista in un evento di prestigio portando in alto il nome dell'Irpinia.

Il pilota eclanese ha sottolineato l'orgoglio per il risultato

"Resterà una delle più belle della mia vita. - ha affermato Guarino dopo la prova - Non era facile su un percorso tecnico, stretto e tortuoso, che presenta mille difficoltà. Solo un pilota esperto poteva affrontarle. Anche se è un piccolo team siamo sempre presenti per portare in alto l'automobilismo. Ringrazio l'ACI Salerno e Scuderia Vesuvio: hanno reso tutto possibile con l'ottimo sviluppo dell'evento e per l'ospitalità".

Foto: Giannico Guarino