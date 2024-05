La Del Fes Avellino vince e allunga la serie: Caffè Toscano Pielle Livorno ko Finale di 82-70, serie sul 2-1 per i toscani e domenica sarà Gara 4 ancora al PalaDelMauro

La Del Fes Avellino supera la Caffè Toscano Pielle Livorno in Gara 3 della semifinale promozione con il risultato di 82-70 e allunga la serie. La squadra irpina batte i toscani con Vasl decisivo: 22 punti per l'esterno con altri tre giocatori della Del Fes in doppia cifra (Nikolic, Verazzo e Chinellato). Serie sul 2-1 e domenica (ore 18) ancora al PalaDelMauro sarà Gara 4: avellinesi obbligati al nuovo successo per portare tutto alla bella, secondo match point per la Caffè Toscano.

Il tabellino

Serie B Nazionale - Playoff

Semifinale - Gara 3

Del Fes Avellino - Caffè Toscano Pielle Livorno 82-70

Parziali: 19-11, 17-16, 26-19, 20-24

DF Avellino: Vasl 22 (1/1, 6/9), Nikolic 15 (4/9, 1/2), Verazzo 10 (5/9, 0/1), Chinellato 10 (2/4, 1/1), Fresno 9 (1/4, 2/3), Burini 7 (0/3, 1/3), Bortolin 7 (3/8, 0/0), Carenza 2 (1/2, 0/3), Giunta (0/1, 0/0), Agosto, Basco

Pielle Livorno: Lo Biondo 12 (1/2, 2/4), Rubbini 10 (2/4, 2/3), Laganà 10 (4/6, 0/1), Chiarini 8 (2/6, 1/6), Ferraro 7 (2/3, 1/2), Loschi 7 (0/0, 2/3), Pagani 6 (3/6, 0/0), Campori 6 (0/1, 2/2), Diouf 4 (1/2, 0/2), Manna

Foto: ufficio stampa Del Fes Avellino