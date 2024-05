Power Car Competition protagonista allo Slalom San Giuliano del Sannio Prove splendide per la squadra irpina negli appuntamenti ufficiali

Ancora protagonista la scuderia irpina Power Car Competiion negli appuntamenti ufficiali sulle quattro ruote. All'ottavo Slalom di San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso, gara valevole per il Trofeo d'Italia e la Coppa di zona Aci Sport della disciplina, i piloti del team hanno dato prova, di fronte ad un pubblico numeroso ed appassionato, delle proprie capacità e della determinazione che sempre li contraddistingue, in una sfida che si è rivelata particolarmente avvincente. Fred Ragno, a bordo della Renault Clio Williams, ha conquistato la vittoria di classe, N-2000, e del gruppo, piazzandosi al 14° posto assoluto. Secondo posto di classe, sempre N 2000, e settimo di gruppo per Piero Cioffi, 27esimo assoluto su Fiat Uno Turbo. Alessio Ascione, che ha dovuto fare i conti con la rottura del braccio anteriore della vettura, Fiat Uno Turbo, ha chiuso la competizione al primo posto di classe A2000 e al secondo di gruppo, collocandosi al 29esimo assoluto e secondo Under 23. Quarto posto assoluto, infine, nella classifica scuderie per la Power Car Competition. Morale alle stelle, dunque, per l'intera squadra, già pronta per la prossima gara.

Foto: ufficio stampa Rally Fans Club Irpinia