"Sport Days": ecco la 23esima edizione. Novità per il Meeting di Atletica Saviano: "Diamo un contributo per migliorare la qualità della vita"

"Siamo arrivati alla ventitreesima edizione e questo vale già tanto per le difficoltà e la depressione che stiamo vivendo in tutte le realtà. Abbiamo definito una bella manifestazione con diversi tronconi di interesse". Così Giuseppe Saviano ha presentato la ventitreesima edizione di "Sport Days". Il delegato Coni Avellino ha svelato alcuni dettagli di un lungo programma articolato al Parco Manganelli con l'inagurazione fissata per sabato pomeriggio (ore 17.10).

Saviano: "Sport, ma soprattutto società civile"

"C'è l'interesse sportivo con la battaglia sull'impiantistica sportiva, con l'apertura gratuita a tutte le età, con il parco Manganelli pronto. - ha spiegato Saviano - C'è un filone dedicato alle forze dell'ordine per il giorno 18, un altro dedicato alla sanità e alla prevenzione medica, previsto per il giorno 16, un altro ancora con la Misericordia. E poi scuole di danza, ritmica, arti marziali... nonostante le difficoltà c'è stata una grande adesione e ringrazio tutte le associazioni. SportDays rimane una sintesi: sport, ma soprattutto società civile. Diamo un contributo per migliorare la qualità della vita. Non bisogna chiudersi nelle palestre, bisogna contribuire per la società".

Accordo con il comitato regionale per l'atletica

"Il meeting internazionale di atletica, giunto alla 37esima edizione, è in programma il 10 luglio. Ci saranno realtà importanti. Abbiamo chiuso un accordo con il comitato regionale e ci saranno le rappresentative giovanili di Campania, Lazio, Puglia, Molise, Calabria, Basilicata. Prima i giovani, poi le gare senior con diverse prove di qualità, su tutte salto in alto, salto in lungo, i 100 metri e i 5000".