Del Fes Avellino, Crotti: "Pubblico spettacolare" Il coach della squadra irpina: " quando eravamo in difficoltà abbiamo avuto la società vicina"

Ecco il commento di coach Alessandro Crotti dopo la vittoria in Gara 4 da parte della sua Del Fes Avellino contro la Fabo Herons Montecatini, costretta alla bella per la promozione in Serie A2 dal gruppo irpino: "Rispetto a novembre o dicembre con il poco pubblico che veniva e che non era neanche contento... mi permetto solo un commento al pubblico di questa sera che ringrazio sentitamente perché ci ha dato una spinta emotiva clamorosa. - ha affermato il coach della squadra avellinese dopo il 2-2 nella serie della finale playoff - L'unico commento che mi permetto di dire è: spettacolo. È stato uno spettacolo per noi che siamo sul parquet. Credo che sia la quinta essenza del nostro lavoro vedere persone così calde e così vicino a noi. Un sentito ringraziamento e ripeto: è stato spettacolare".

"Bravi a essere sempre equilibrati"

"È stato un po' il segreto fino a oggi, ovvero il non perdere mai la testa. - ha aggiunto Crotti - Non ci siamo mai esaltati nel bene e, infatti, abbiamo pensato bene anche di perdere partite malamente, è giusto non esaltarsi. Ma quando eravamo fortemente in difficoltà abbiamo avuto la società vicina, virtuosa. Non voglio ripetermi, ma l'ho detto di persona a tutti, in particolar modo ad Antonello Nevola. La società va solo ringraziata. Adesso viviamo qualche ora di riposo e poi penseremo a preparare Gara 5".