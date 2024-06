Basket, Avellino torna in Serie A2: la Del Fes vince a Montecatini (67-75) Promozione clamorosa ottenuta dalla squadra irpina che rilancia capoluogo e provincia

La Del Fes Avellino vince la bella e vola in Serie A2. Promozione clamorosa conquistata dalla squadra irpina in Gara 5 della finale playoff contro la Fabo Herons Montecatini. Risultato di e nuova serie ribaltata. Dopo il quarto di finale (1-3) contro i Rucker San Vendemiano, la semifinale (2-3) contro la Caffè Toscano Pielle Livorno, ecco la finale vinta in trasferta e con le sconfitte in Gara 1 e Gara 2: la Del Fes firma il 3-2 in rimonta anche nell'ultima serie e conquista una promozione incredibile rilanciando Avellino e la provincia con il ritorno in Serie A2, vissuta con la Scandone dal 1997 al 2000, fino al balzo in A1/A vissuta fino al 2019. La Del Fes è stata seguita al PalaTerme di Montecatini da 200 tifosi, ora in festa per lo splendido risultato firmato dalla società presieduta da Giuseppe Lombardi, dalla squadra allestita dal general manager Antonello Nevola e guidata in panchina da coach Alessandro Crotti.

Il tabellino

Serie B Nazionale - Playoff

Finale - Gara 4

Del Fes Avellino - Fabo Herons Montecatini 67-75

Parziali:

In aggiornamento