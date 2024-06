LIVE | Del Fes in Serie A2, le reazioni nel basket: "Avellino è tornata" Dalla FIP Campania alla Givova Scafati: i complimenti al club irpino

"Avellino è tornata": così la Del Fes ha lanciato il claim per il risultato straordinario firmato al PalaTerme di Montecatini con la vittoria in Gara 5 della finale playoff della Serie B e, quindi, con la promozione in Serie A2. Con la Del Fes capoluogo e provincia ritrovano un torneo che Avellino ha vissuto con la Scandone dal 1997 al 2000. "Un'impresa storica": ecco la breve dichiarazione rilasciata sui canali ufficiali social dal general manager della Del Fes, Antonello Nevola, con la soddisfazione della dirigenza, dello staff tecnico e della proprietà irpina.

I complimenti della FIP Campania e degli altri club

FIP Campania: "Contro ogni pronostico, accompagnati da una "carovana" di oltre 200 sostenitori, Del Fes Avellino compie l'impresa e conquista Montecatini. Il PalaTerme si tinge di biancoverde grazie ai ragazzi di Coach Alessandro Crotti che, in Gara 5 della finale playoff, vincono contro la Fabo Herons Montecatini. Un'altra squadra campana torna nel grande basket nazionale e noi non possiamo che esserne immensamente felici.

Complimenti al Presidente Giuseppe Lombardi, al General Manager Antonello Nevola e, ovviamente, a Coach Crotti e ai suoi ragazzi che hanno regalato ai propri tifosi una notte da ricordare per sempre".

"La Givova Scafati Basket si congratula con la Del Fes Avellino per la meritata promozione in Serie A2, ottenuta questa sera al PalaTerme di Montecatini dopo una meravigliosa Gara 5 di finale playoff terminata col punteggio di 67-75 in favore dei biancoverdi".

In aggiornamento