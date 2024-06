Del Fes Avellino, ecco Lucas Maglietti: accordo con l'italo-argentino Coach Crotti: "È un difensore super, uomo squadra, ci aspettiamo altri miglioramenti"

Lucas Maglietti è un nuovo giocatore della Del Fes Avellino. La società irpina, che parteciperà alla Serie A2 nella prossima stagione, punta sul playmaker classe 2003, nativo di Formosa (Argentina), in Italia dal 2019, reduce dalla stagione vissuta in maglia Bakery Basket Piacenza e, quindi, anche da avversario della squadra avellinese. Maglietti ha già vissuto il campionato di A2 nel 2022/2023 con la NPC Rieti.

Il playmaker: "Club con grandi ambizioni"

"Sono molto contento per questa nuova avventura con Avellino, una società seria, che ha vinto lo scorso torneo di Serie B Old Wild West con una straordinaria rincorsa ed ora ha grandi ambizioni. - ha spiegato Maglietti - Non vedo l’ora di poter cominciare a lavorare insieme al gruppo per cercare di fare il meglio possibile".

Coach Crotti: "È un difensore super"

"Lucas è un giocatore interessante, in ascesa, ha avuto modo di disputare già la Serie A2 a Rieti - sottolinea il coach della Del Fes, Alessandro Crotti - È un difensore super, uomo squadra, ci aspettiamo altri miglioramenti che ha dimostrato di saper e poter fare. Siamo contenti di avere un giocatore con così tanta garra ed ha dimostrato di poterci stare in un contesto di Serie A2. Siamo contenti del suo arrivo".

La scheda

"Classe 2003, 181 cm per 75 kg, il cestista di Formosa è arrivato in Italia nel 2019 rispondendo alla chiamata della Stella Azzurra, dopo aver partecipato con la Nazionale U16 Argentina alla Fiba Americas raggiungendo la qualificazione al mondiale U17 2020. Con la Stella Azzurra approda in prima squadra nel 2021-2022 vincendo nello stesso anno anche il campionato Nazionale U19. In Italia ha avuto una breve parentesi a Capo d’Orlando, per poi approdare alla NPC Rieti in A2. L’anno passato ha guidato la Bakery Basket Piacenza chiudendo la stagione con 9.2 punti di media, 3.3 rimbalzi e 3.5 assist".

Foto: ufficio stampa Del Fes Avellino