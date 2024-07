Basket: la Del Fes Avellino saluta Matteo Santucci "La sfortuna gli impedito di essere protagonista, ma è stato parte della nostra grande avventura"

Altro annuncio in uscita per la Del Fes Avellino: sipario sull'avventura di Matteo Santucci in Irpinia. Nel novembre scorso la guardia/ala rimediò un infortunio al ginocchio che praticamente determinò la chiusura dell'annata sportiva per il classe '98, salutato in tarda mattinata dalla socierà avellinese. Addio con Santucci, Simone Giunta e Federico Burini, accordi con Lucas Maglietti, Mikk Jurkatamm e Antonino Sabatino e i rinnovi per Aleksa Nikolic, Matias Bortolin e Armando Verazzo: prende sempre più forma la nuova Del Fes verso la stagione 2024/2025 che vedrà il roster irpino partecipante alla LNP Serie A2.

La nota ufficiale del club

"La sfortuna gli ha impedito di essere protagonista sul campo, ma Matteo Santucci è stato parte della nostra grande avventura. In bocca al lupo Matteo".

Foto: pagina ufficiale Facebook Del Fes Avellino