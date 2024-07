Scuola Calcio a Fontanarosa: "Una realtà tra valori e rispetto" Il bilancio dell'ASD Alessandro De Dominicis e la prospettiva verso il 2024/2025

"A Fontanarosa possiamo ufficialmente confermare l’esistenza di una Scuola Calcio". Così l'ASD Alessandro De Dominicis firma un bilancio sull'attività sportiva nell'ultima annata.

Il comunicato della società

Tutto nasce grazie alla splendida stagione 2022/23 che ha visto l’ASD Alessandro De Dominicis chiudere in modo soddisfacente e fruttuoso con la vittoria del campionato di Terza Categoria. Tutto ciò ha permesso che un intero paese, in particolare bambini e ragazzi, pieni di entusiasmo si siano avvicinati con passione al calcio. Ed è così che dalla stagione 2023/24, in collaborazione con gli amici dello Sporting Paternopoli, è nata questa realtà.

Di seguito le parole del responsabile della categoria Pulcini Giuseppe Fucci: "Come in tutte le cose belle della vita, per far nascere e crescere un progetto ci vogliono passione, dedizione, competenza e comunione di intenti e la nostra Scuola Calcio si fonda proprio su questi principi. Per far vivere un progetto simile non bastano solo dedizione e passione che noi dell’ASD Alessandro De Dominicis abbiamo nel DNA, ma ci vogliono le competenze e l’esperienza giusta. Per tal motivo abbiamo deciso di far nascere un progetto condiviso e in collaborazione con gli amici dello Sporting Paternopoli del presidente Raffaele Tecce, guida perfetta per tutti. Personalmente gli sarò eternamente grato perché mi ha inserito in questo mondo meraviglioso. In questo primo anno abbiamo avuto circa 50 iscritti, suddivisi nelle categorie Pulcini, Primi Calci e piccoli Amici, partecipando al campionato provinciale dell’AICS. Per il futuro contiamo di fortificare la collaborazione con lo Sporting Paternopoli anche nelle categorie Allievi, Esordienti e Giovanissimi, far crescere sempre più le categorie Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici, integrare il materiale tecnico da mettere a disposizione degli allievi. In tal senso è doveroso ringraziare il Consorzio Cooperative Percorsi per aver collaborato fattivamente al nostro progetto. Proprio in questa ottica di crescita io e il collaboratore Marco De Dominicis abbiamo conseguito il diploma nazionale per istruttore scuola calcio di primo livello riconosciuto dal CONI. Cercheremo di integrare l’assetto tecnico inserendo altri ragazzi del posto per favorire la crescita di nuove generazioni sia da un punto di vista educativo/sociale che da un punto di vista calcistico e perché no, scoprire il nuovo Messi o il nuovo Ronaldo".

Il commento di Marco De Dominicis, responsabile della Categoria Primi Calci: "L’ASD Alessandro De Dominicis, nata nel 2022, da un anno vanta anche un settore giovanile. Ciò è stato possibile grazie alla collaborazione con lo Sporting Paternopoli del presidente Raffaele Tecce. Viste la sua esperienza e la valida realtà costruita negli anni a Paternopoli, io e Giuseppe Fucci abbiamo accettato con entusiasmo il ruolo di responsabili del settore per Fontanarosa affiancando il presidente Tecce in questo importante percorso formativo che vede i bambini come protagonisti. Per il momento la scuola calcio ha tre categorie, i Pulcini, i Primi Calci e i Piccoli Amici, ma è stato solo il primo anno e la nostra volontà è continuare su questa strada proseguendo con la collaborazione con lo Sporting Paternopoli. Ciò che mi ha spinto a mettermi in gioco in questo ambizioso progetto è la speranza di far riavvicinare i giovani di Fontanarosa al calcio perché ormai è un’abitudine andata persa rispetto al passato. Riattivare questo desiderio nei bambini sarà possibile solo creando un settore giovanile solido che permetta ai ragazzi di avere non solo delle regole, ma anche delle prospettive. Vogliamo dare il massimo lavorando nel tempo e con la speranza che le iscrizioni siano sempre di più, anche se già in questo primo anno abbiamo avuto un ottimo riscontro. Questo è il mio obiettivo, ma anche quello di tutta la società, per il bene dei bambini e del paese".

Lo Sporting Paternopoli, a nome del suo presidente Raffaele Tecce, esprime quanto segue: “Da sempre la filosofia della Scuola Calcio dello Sporting Paternopoli è quella di avvicinare i più piccoli al gioco del calcio in maniera sana e svincolata dalle logiche del successo e del risultato a tutti i costi. A tal proposito, convinti da sempre che l’unione fa la forza, abbiamo abbracciato con entusiasmo l’idea di dar vita a un gruppo che travalicasse i meri confini “paesani” per creare un’identità che andasse al di là di qualsiasi steccato. Così, dopo aver abbracciato già da tempo Castelfranci e Lioni, da quest’anno abbiamo accolto con gioia l’invito degli amici dell’Alessandro De Dominicis di unire le forze. Il nostro intento è, prima di tutto, quello di fare sport e far divertire i ragazzi. Lo Sporting Paternopoli e l’Alessandro De Dominicis, con i loro tecnici ed istruttori, portano avanti l’impegno, aiutando i giovani calciatori a sviluppare le loro attitudini naturali laddove la nostra esperienza può essere utile a far crescere nel senso più completo, cioè come uomini e come atleti. Poiché il calcio può essere formativo anche del carattere, deve saper esaltare sia i valori umani che quelli sportivi. Il nostro intento è di arrivare ad ottenere dei successi attraverso una programmazione, una metodologia e una didattica il più possibile corrispondente all’età e ai bisogni (e ai sogni) dei bambini. Dallo scorso anno siamo entrati a far parte del Progetto U.S. Avellino Academy, un’area del settore giovanile dell’U.S. Avellino, nata con l’obiettivo di condividere sul territorio locale la filosofia del club biancoverde e sostenere la crescita del settore giovanile attraverso la collaborazione tra le differenti aree. Per tutti questi motivi e per tutti i progetti ancora in cantiere, lo Sporting Paternopoli e l’ASD Alessandro De Dominicis hanno intenzione di proseguire insieme anche il prossimo anno. Collaborare per crescere. Sempre.

Infine le parole del consigliere comunale di Fontanarosa, Nicola Petroccione: “Il calcio è da sempre il nostro sport nazionale ed è forse quello più seguito a livello mondiale. Come tanti sport, è una delle principali attività che lega tante componenti sociali tra loro come integrazione, aggregazione, inclusione, benessere ed educazione e rispetto alle regole. Come consigliere comunale, delegato alle politiche giovanili, agli impianti sportivi ed all'inclusione sociale, sono stato uno dei promotori insieme all'ASD Alessandro De Dominicis di Fontanarosa ed allo Sporting Paternopoli a volere e a credere fermamente nella stretta di un’intesa per la formazione di una Scuola Calcio nel nostro comune di Fontanarosa. La nascita della Scuola Calcio è stato un successo sia per aver sfruttato in pieno le strutture presenti nel nostro comune e sia per aver visto bambini di diverse fasce di età e di diversi comuni di appartenenza, socializzare, giocare e crescere, non solo sotto il profilo tecnico ma soprattutto umano. Valori come l’altruismo, l’accoglienza e il gioco di squadra sono il punto cardine di questa scuola calcio ed il giusto approccio alla vita in generale. Ringrazio lo staff del Paternopoli e del Fontanarosa, per l'impegno profuso in quest’annata e auguro che venga rafforzata la collaborazione per altri progetti migliorativi e durevoli nel tempo con un sicuro e notevole aumento di iscritti a coronamento dei vostri sforzi di attività di inclusione, di far play e per vedere nascere futuri campioni. Concludo con una frase che descrive e sintetizza la bellezza di questo sport: come spieghereste a un bambino che cos'è la felicità? Non glielo spiegherei. Gli darei un pallone per farlo giocare".