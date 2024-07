Scandone Avellino: conferma per Soliani nel roster "Un mix tra conferme e volti nuovi: possiamo fare un grande campionato"

Jacopo Soliani farà parte del roster della Scandone Avellino anche nella stagione 2024/2025. Il club irpino è al lavoro per la seconda partecipazione di fila alla Serie B Interregionale. "Sono molto contento di questa possibilità, concessa a me e ad altri ragazzi della squadra 2023/2024. - ha spiegato Soliani ai canali ufficiali social della Scandone - Sono molto felice per il rendimento individuale e di squadra relativo all'ultima stagione. Siamo andati al di sopra delle aspettative che avevamo alla vigilia del torneo e, secondo me, con un buon gruppo riprendendo gli elementi di quest'anno, con la guida di Nino (Sanfilippo, ndr) e con buone aggiunte possiamo fare un grande campionato".

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S.Felice Scandone Avellino 1948