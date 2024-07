Del Fes Avellino: Carenza non farà parte del roster 2024/2025 "Hai sempre creduto i noi superando ostacoli e difficoltà, ma alla fine alzando il trofeo"

Giovanni Carenza non è tra i confermati nel roster 2024/2025 per la Del Fes Avellino. Il lungo classe '88 saluta dopo tre stagioni in cui ha vissuto, anche con il ruolo di capitano, tutta l'evoluzione del club irpino nel terzo livello nazionale con le salvezze, la conferma nel torneo con la vittoria nel play-in e infine la promozione in Serie A2 ottenuta in rimonta nei quarti, in semifinale e in finale.

La nota ufficiale della società irpina

"Dalla salvezza alla promozione in Serie A2. Si possono riassumere così i tre anni insieme, anni nei quali hai sempre creduto i noi superando ostacoli e difficoltà, ma alla fine alzando il trofeo. Grazie Giovanni Carenza, cuore di capitano".

Foto: pagina ufficiale Facebook Del Fes Avellino