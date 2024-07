Scandone Avellino: altre due conferme nel roster per la stagione 2024/2025 Roster in fase di rimodulazione verso il prossimo campionato di Serie B Interregionale

"Ancora insieme per la stagione 2024/2025. Chicco ancora in biancoverde per la prossima stagione": così la Scandone Avellino ha ufficializzato le conferme di Francesco D'Offizi e Tommaso Pichi nel roster che parteciperà al campionato di Serie B Interregionale.

Pichi: "Felice del mio contributo"

Sono contento, ne parlavamo da un po' con Nino (Sanfilippo, ndr) e con la società. - ha spiegato Pichi ai canali ufficiali social della Scandone - Sono molto felice di aver dato il mio contributo nell'ultima stagione e di farmi apprezzare per quello che sono. Ho raggiunto l'obiettivo di vivere anche il prossimo campionato qui ad Avellino. Puntiamo a fare meglio, a giocare meglio le prossime partite e vogliamo dare nuove gioie ai nostri tifosi".

D'Offizi: "Contento di restare"

"Sono contentissimo, mi avevano parlato di questo progetto già da un po'. - ha aggiunto D'Offizi - Ne avevamo parlato con Nino (Sanfilippo, ndr) e con il presidente (Marco Trasente, ndr). Sono contento di restare, di continuare in questo progetto anche con qualche compagno. Spero di migliorare e di ottenere il maggior numero di vittorie con il nuovo roster".

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S.Felice Scandone Avellino 1948