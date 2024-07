Del Fes Avellino: rinnovo per Riccardo Chinellato Il lungo: "Reduci da una stagione pazzesca, ora una nuova avventura, la Serie A2"

Riccardo Chinellato farà parte del roster della Del Fes Avellino anche nella stagione 2024/2025. "Sono felicissimo di fare parte per il secondo anno consecutivo del roster di Avellino. - ha affermato il lungo della squadra irpina - Ringrazio la dirigenza, la proprietà, il coach e tutta la calorosissima tifoseria. È stata una stagione pazzesca e rimarrà per sempre nel mio cuore. Il risultato ottenuto è il sogno più grande che tutte le società vorrebbero realizzare: noi lo abbiamo fatto. Adesso si torna in pista per una nuova avventura, la serie A2".

La nota ufficiale del club

"Abbiamo ancora negli occhi il suo canestro nel finale di gara 5 a Montecatini. Ora è pronto alla nuova sfida con la nostra casacca. Pollici in su per il nostro Thor, Riccardo Chinellato".

Foto: pagina ufficiale Facebook Del Fes Avellino