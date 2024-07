Del Fes Avellino: open day giovanile verso la stagione di Serie A2 Annuncio da parte della società irpina ai giovani delle annate 2010, 2011 e 2012

Via alla nuova stagione del settore giovanile in casa Del Fes Avellino. Martedì al PalaDelMauro si terrà un open day per i talenti che andranno a formare le compagini giovanili per l'anno sportivo 2024/2025. Sul parquet avellinese agli ordini del responsabile tecnico Giuseppe Freda e di Salvatore Formato, assistente della prima squadra, si ritroveranno i giovani delle annate 2010, 2011, 2012. Il primo allenamento è programmato alle 17 per le annate 2011/2012 categorie U14. Il secondo allenamento è programmato alle 18.30 per l'annata 2010, categoria U15.

Annuncio da parte del club irpino

"Porta la tua passione, aspettiamo solo te": l'invito da parte della Del Fes. "Per partecipare venire muniti del materiale tecnico da gioco, una maglia chiara ed una scura. Per ulteriori informazioni contattare: 3475146875 o 3490613684".

Foto: pagina ufficiale Facebook Del Fes Avellino