AV e l'effige del lupo: ecco il logo dell'Avellino Basket "Identità, orgoglio e determinazione": così il club nel corso della presentazione

L'Avellino Basket, evoluzione della Del Fes Avellino, promossa in Serie A2, ha presentato il nuovo logo. Il club del presidente Giuseppe Lombardi punta sulla A e sulla V, quindi sul capoluogo e sulla provincia, e sull'effige del lupo, "simbolo di unità per l'intera comunità", come si legge nel comunicato della società.

Il comunicato della società irpina

"Avellino ha sempre avuto un legame speciale con la pallacanestro. Vittorie, sconfitte, emozioni con le quali sono cresciute intere generazioni di appassionati: ogni stagione è una testimonianza di dedizione, impegno e resilienza, in cui lottiamo non solo per la vittoria, ma per l'orgoglio di rappresentare la città di Avellino.

Ci siamo rifatti il look. Nuovo nome e nuovo logo per un nuovo modo di raccontarci, mettendo al centro di tutto le nostre radici, la nostra storia e la nostra identità. Avellino Basket racchiude i valori nei quali ognuno di voi può riconoscersi e sventolare con orgoglio i colori della città sui parquet di tutta Italia, con la speranza di poter raggiungere in futuro l'eccellenza.

Il nostro nuovo logo vuole rappresentare al meglio l'orgoglio e la determinazione di un popolo. La A e la V, iniziali della nostra città, assieme all'effige del lupo, emblema del popolo avellinese, vogliono essere un simbolo di unità per l'intera comunità, un esempio di ciò che può essere raggiunto attraverso il lavoro di squadra e la dedizione.

Una trasformazione che è più di un semplice rebranding, una dichiarazione d'amore per la nostra città e per i nostri tifosi, un impegno a non mollare mai rappresentando Avellino con credibilità. Vi invitiamo ad essere parte di questa nuova narrazione, per amplificare insieme, come Avellino Basket, quel senso di fedeltà e appartenenza che ha sempre contraddistinto la nostra gente, la nostra identità".