Scandone Avellino: dentro Zanini nel roster 2024/2025 "Spero di far divertire e non vedo l’ora di conoscere tutto l’ambiente biancoverde"

La Scandone Avellino ha ufficializzato l'accordo con Paolo Zanini, ala-centro classe 2000. "Sono molto contento di arrivare in una piazza storica come quella della Scandone Avellino. - ha spiegato Zanini - Dopo essere stato avversario la scorsa stagione ho subito sentito la passione e l’energia dei tifosi che sono sicuro ci daranno una mano enorme a raggiungere dei grandi risultati. Spero di far divertire e non vedo l’ora di conoscere tutto l’ambiente biancoverde”.

La scheda

"La società del presidente Marco Trasente comunica l’ingaggio di Paolo Zanini per la stagione sportiva 2024/2025. Aretino, classe 2000, Zanini è un’ala-pivot di 198 cm che ha sviluppato gran parte della sua carriera in categorie superiori e che andrà a rinforzare il reparto dei lunghi in casa Scandone. Dopo gli inizi nella sua città natale, Paolo è entrato nel prestigioso settore giovanile della Don Bosco Livorno per poi approdare a Montecatini. Vanta una promozione in A2 ottenuta con Chiusi ed un’esperienza con Cecina. Importanti anche i suoi trascorsi a Montecatini prima e alla Power Basket Salerno dopo, squadra in cui ha militato nell’ultima stagione sportiva".

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S.Felice Scandone Avellino 1948