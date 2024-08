L'appello di Saviano e Audia: "Rendiamo il Campo Coni più fruibile e moderno" L'appello da parte del delegato Coni Avellino e del presidente della Fidal Avellino

"È indubbio che il Campo Coni di Avellino sia un impianto strategico non solo per il capoluogo e la Provincia ma anche per l’intera Regione Campania". Così si apre l'appello del delegato Coni Avellino, Giuseppe Saviano, in compagnia di Giovanbattista Audia, presidente della Fidal Avellino, che chiede una riorganizzazione e un ammodernamento per l'impianto sportivo di via Tagliamento, simbolo dell'atletica leggera per la città e l'intera Irpinia.

Il delegato Coni Avellino: "Illuminazione, segnaletica e impianto docce"

"È risaputo che molte società sportive della regione preferiscano Avellino come campo di gara per la sua posizione baricentrica e, quindi, raggiungibile, in poco tempo, da moltissime località, anche fuori regione. - si legge nella nota di Saviano - Si è creata, inoltre, un’ottima collaborazione con la federazione regionale che ha determinato l’organizzazione di numerose riunioni di atletica leggera ad Avellino. Tutto ciò, però, non deve indurci a far passare inosservate alcune criticità che, chi di dovere, dovrebbe considerare e, quindi, ragionare sulla loro risoluzione affinché il Campo Coni di Avellino sia sempre più competitivo nell’offerta di servizi ed efficienza.

Pensiamo di indicare e porre all’attenzione, per i motivi di cui sopra, alcune opere a cui "mettere mano" e non più rinviabili, da porre in essere dopo l’importante e fondamentale intervento in occasione dell’Universiade del 2019:

1) impianto di illuminazione efficiente in modo da poter svolgere, in sicurezza, l’attività agonistica ed amatoriale nelle ore serali, per allungare i tempi d’uso ed anche in virtù del cambiamento climatico che rende problematica, per il troppo caldo, l’attività sportiva in alcune ore del giorno;

2) effettuare, con la massima urgenza, la manutenzione della pista e delle pedane, prima che il campo si rovini completamente con conseguente blocco delle attività agonistiche;

3) rifare la segnaletica in quanto, tra poco, non distingueremo una corsia dall’altra, con le conseguenze del caso;

4) mettere in funzione l’impianto docce, richiesto, a gran voce, da tutti gli utenti;

5) migliorare, in generale, alcuni servizi essenziali;

6) creare una maggiore sinergia tra l’utenza ed il gestore.

Queste le cose principali ed urgenti da fare per mantenere un buon livello ad un impianto strategico per la Provincia di Avellino tutta e riferimento per l’intera regione".