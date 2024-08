Basket: Avellino supera Napoli nel secondo test (86-77) Copeland espulso, assente Pangos tra gli azzurri. Mussini protagonista con 25 punti

Risultato di 93-63 con la vittoria di Napoli al PalaBarbuto, puntaggio di 86-77 con il successo di Avellino al PalaDelMauro. In due giorni doppio test tra le due squadre con Copeland espulso in serata nel terzo quarto dopo un diverbio con Verazzo e con Pangos assente nel roster azzurro. Per l'Avellino Basket ottima prova di Mussini, autore di 25 punti: "la qualità della squadra è spalmata su più giocatori, non siamo a trazione americana e c’è un buon equilibrio, certamente se questo è Federico Mussini ce lo teniamo stretto", ha affermato coach Alessandro Crotti.

Crotti: "L’atteggiamento della squadra è positivo e propositivo"

"Abbiamo chiuso una tre giorni impegnativa, siamo soddisfatti di quello che si è visto, ma c’è tantissimo da lavorare soprattutto difensivamente. - ha aggiunto il coach dell'Avellino Basket - L’atteggiamento della squadra è positivo e propositivo da parte di tutti, c’è il piacere di passarsi la palla, per una squadra che sta provando a giocare assieme. C’è stato qualche problemino fisico, abbiamo perso Jurkatamm per un taglio dietro l’orecchio, però devo dire che abbiamo mostrato una buona tenuta fisica".

Il tabellino

Amichevole

Avellino Basket - Napoli Basket 86-77

Parziali progressivi: 21-20; 44-43; 68-52

Avellino: Lewis 15, Jurkatamm, Sabatino 11, Mussini 25, Codeluppi, Earlington 11, Maglietti 6, Verazzo 5, Bortolin 6, Nikolic, Perfigli, Chinellato 7. All. Crotti

Napoli: Saccoccia 2, Copeland 13, Treier 11, Pangos n.e. De Nicolao 4, Woldetensae 3, Manning Jr.12, Hall 6, Drezjak 10, Williams 4, Totè 7, Mabor 5. All. Milicic