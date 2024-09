Avellino Basket: novità per la campagna abbonamenti Venerdì il club presenterà ufficialmente staff e roster all'ex Carcere Borbonico

L'Avellino Basket ha deciso di prorogare la prima fase della campagna abbonamenti per la stagione di Serie A2 2024/2025. Giovedì scorso è stata raggiunta la quota di 700 tessere per il prossimo campionato e l'obiettivo del club irpino è puntare a un ulteriore step nei numeri estivi. Proroga fino a venerdì prossimo per la campagna abbonamenti. Proprio nel tardo pomeriggio del 13 settembre la società biancoverde presenterà ufficialmente staff e roster in un evento in programma all'ex Carcere Borbonico di Avellino.

Il comunicato ufficiale del club

"La S.S. Avellino Basket rende noto di aver prorogato la prima fase della ‘Campagna Abbonamenti T’Immagini’ fino alla data di venerdì 13 settembre. Si ricorda che le tessere stagionali potranno essere sottoscritte online sul portale www.Go2.it, presso tutti i rivenditori autorizzati Go2 o nello spazio adibito al PalaDelMauro dal lunedì a venerdì dalle ore 16.30 alle 19.30".

Foto: pagina ufficiale Facebook Avellino Basket