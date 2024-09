Avellino Basket: venerdì 13 la presentazione al Carcere Borbonico Al settecentesimo abbonato sarà consegnato un kit dell'Avellino Basket

Venerdì 13 alle 19, al Carcere Borbonico, l'Avellino Basket presenterà squadra e staff tecnico con l'evento "Balla Coi Lupi" a cui prenderanno parte il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci, il presidente della Lega Nazionale Pallacanestro, Francesco Maiorana, il segretario generale della LNP, Massimo Faraoni, e il presidente del comitato regionale Campania FIP, Antonio Caliendo.

Novità per gli abbonamenti

Nel frattempo "da questo pomeriggio, presso l’area ex store del PalaDelMauro, sarà possibile ritirare le card degli abbonamenti sottoscritti entro la data del 31 agosto. Per il ritiro sarà necessario esibire il ticket cartaceo rilasciato al momento dell’acquisto e valido come ricevuta. L’orario di apertura al pubblico per il ritiro delle tessere è dalle 16.30 alle 19.30. Al tempo stesso proseguirà la vendita degli abbonamenti per la stagione 2024/2025", si legge nella nota del club. In giornata è prevista la quota 700 e al settecentesimo abbonamento sarà consegnato un kit dell'Avellino Basket.