Avellino Basket a Sansepolcro: test contro Pesaro e Sacripanti Dukes Cup: oggi le semifinali, domani le finali del quadrangolare

L'Avellino Basket è a Sansepolcro e alle 18 affronterà la Victoria Libertas Pesaro, allenata da coach Stefano Sacripanti e ripartita in Serie A2 anche con l'avellinese Nicola Egidio nel ruolo di assistant general manager. Amichevole all'interno della Dukes Cup con gli irpini impegnati in semifinale contro i marchigiani nel torneo organizzato nel comune in provincia di Arezzo. Alle 21 la Givova Scafati, superata dall'Avellino Basket nel test al PalaMangano mercoledì scorso, e il Nardò Basket scenderanno in campo per la seconda semifinale. Domani sono in programma le due finali: alle 15 in palio il terzo posto, alle 18 il trofeo.

Il calendario

Dukes Cup (Sansepolcro)

Semifinale 1: Avellino Basket - Victoria Libertas Pesaro (ore 18)

Semifinale 2: Scafati Basket - Nardò Basket (ore 21)

Finale terzo posto: domani 15/9 ore 15

Finale primo posto: domani 15/9 ore 18

Foto: pagina ufficiale Facebook Avellino Basket