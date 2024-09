Successo di pubblico e partecipanti per il raduno auto storiche "Galasso" Seconda edizione nella splendida cornice del viale Cocchia a Cesinali

"La splendida cornice di viale Sabino Cocchia a Cesinali ha ospitato la seconda edizione del raduno Auto Storiche - Memorial Giuseppe Galasso". Ecco quanto presentato per l'evento nel comune irpino: "Un successo di partecipanti e di pubblico per l’iniziativa dedicata alle vetture d’epoca. Hanno attirato decine di appassionati, e non solo. Al raduno hanno preso parte equipaggi a bordo di gioielli del motorismo di ogni epoca: dalle grandi classiche, a quelle che hanno fatto sognare gli amanti dei rally. A fare bella mostra, un nugolo di Fiat 500. E poi Alfa Romeo Spider, Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Gt 1750, Alfa Romeo Gt Junior, Alfa Romeo Gtv, Cadillac Fleetwood, Fiat X1/9, Mercedes Slk, Alfa Romeo 76, Alfa Romeo 164 Super, Bmw 2002 Baur Cabriolet, Porsche 944, Peugeot 205 Rallye, Peugeot 106 Rallye, Volvo 480, Fiat 500 Sporting, Fiat 600 Schumacher e una Fiat 1100 E del 1951. A contribuire al colpo d’occhio quattro stupendi esemplari di potenti e affascinanti Alfa Romeo 4c e una Mitsubishi Lancer Evo.

A organizzare il Raduno Autostoriche - Memorial Giuseppe Galasso, la scuderia Avellino Racing e la Pro Loco di Cesinali con la collaborazione del Comune di Cesinali, sotto l’egida dell’Aci Storico di Avellino e dell’Aci Sport e con il patrocinio dell’Automobile Club Avellino. Sono state premiate la vettura più vintage (una Fiat 1100 E del 1951) e la più bella votata da una commissione ad hoc (una Alfa Romeo 1.6 Spider). Ma, come è stato sottolineato nel corso della manifestazione, tutti straordinari i modelli di vetture presenti.

Dopo la premiazione c’è stato un momento conviviale con un buffet offerto da Andy Bar, poi la carovana di vetture ha effettuato un tour tra Cesinali e Villa San Nicola.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Pro Loco Giuseppe Galasso, dal sindaco Dario Fiore (con lui il vicesindaco Gerardo Tirella e l’assessore Mariarita Marrone) e dal Fiduciario Provinciale Aci Sport, Vincenzo Napolillo, che ha coordinato il gruppo di lavoro. Ha portato il suo saluto il presidente del Coni di Avellino, Giuseppe Saviano. Fondamentale il lavoro della Scuderia Avellino Racing con Antonio Di Iasi, Leonardo Di Iasi, Giuseppe Mazza, Natale Iannaccone, Antonio Graziano, Luigi Giuditta e Mario Squittino. Prossimo appuntamento con le auto storiche il 13 ottobre prossimo a Santo Stefano del Sole per il Memorial Alfredo Mazza (le iscrizioni si chiuderanno il giovedì precedente)".