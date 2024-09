L'Avellino Basket chiude la Dukes Cup al terzo posto: Nardo ko 63-54 Coach Crotti: "Vincere aiuta il nostro percorso di crescita e ci regala ulteriore fiducia"

L'Avellino Basket supera il Nardò Basket con il risultato di 63-54 nella finale per il terzo posto della Dukes Cup. A Sansepolcro una sconfitta nella semifinale contro la Victoria Libertas Pesaro (80-76) e una vittoria con il terzo posto conquistato contro l'Andrea Pasca per i biancoverdi guidati in panchina da Alessandro Crotti. "Una partita che ci ha dato diversi spunti. - ha spiegato il coach dell'Avellino Basket - Vincere aiuta il nostro percorso di crescita e ci regala ulteriore fiducia".

Il tabellino

Dukes Cup

Finale Terzo Posto

Avellino Basket - Nardò Basket 63-54

Parziali progressivi: 13-12, 28-28, 42-41

Avellino: Lewis 9, Jurkatamm 6, Sabatino 7, Mussini 10, Earlington 11, Maglietti, Verazzo ne, Bortolin n.e. Nikolic 4, Perfigli, Chinellato 16. All. Crotti

Foto: pagina ufficiale Facebook Avellino Basket