Scandone Avellino: presentazione al Carcere Borbonico, ora un nuovo test Alle 17 amichevole contro il Centro Basket Mondragone al PalaDelMauro

La Scandone Avellino ha presentato roster e staff tecnico-dirigenziale nel tardo pomeriggio di ieri nella Sala Blu del Carcere Borbonico. Sono state svelate le nuove divise per la stagione 2024/2025 e le nuove partnership nell'obiettivo di firmare uno step di crescita nel torneo di Serie B Interregionale che la squadra biancoverde vivrà per la seconda volta consecutiva dopo la ripartenza di logo e denominazione nell'estate 2023. Nel frattempo, alle 17, al PalaDelMauro, la Scandone ospiterà il Centro Basket Mondragone per un nuovo test con ingresso gratuito. "Sarà inoltre possibile sottoscrivere la propria tessera al corner dedicato presso il PalaDelMauro": ha sottolineato il club irpino sui canali ufficiali social. Si avvicina l'esordio in campionato per i lupi di coach Nino Sanfilippo.

Foto: ufficio stampa Felice Scandone