Avellino Basket, riecco "Balla Coi Lupi": giovedì al PalaDelMauro "Evento per l’intera Città di Avellino e non soltanto per gli appassionati della palla a spicchi"

L'Avellino Basket ha riprogrammato l'evento "Balla Coi Lupi", di presentazione di roster e staff tecnico, ora in programma giovedì a partire dalle 20 al PalaDelMauro. Nel frattempo niente test in serata contro la Givova Scafati: "Dopo il primo mese di intensi allenamenti lo staff medico e tecnico scafatese ha deciso di preservare gli atleti gialloblù, i quali ad inizio della prossima settimana riprenderanno la preparazione all’esordio stagionale di sabato 28 settembre a Sassari", si legge nella nota del club gialloblu.

I dettagli dell'evento

"Nel corso della serata verrà presentato il roster e lo staff dell’Avellino Basket 2024-2025. A condurre l’evento saranno Ritastella Liberale e Luca Virno. - si legge nella nota diffusa dal club irpino - Ci sarà l’opportunità di conoscere i componenti del team assaporando assieme l’entusiasmo per la Serie A2 Old Wild West. Una serata fortemente voluta dalla proprietà dell’Avellino Basket, che ha pensato l’evento per l’intera Città di Avellino e non soltanto per gli appassionati della palla a spicchi. L’evento è nato dalla volontà di far conoscere non soltanto la squadra partecipante al prossimo campionato di A2, ma dal desiderio di trasmettere i valori dello sport, dell’unione e della condivisione in cui l’Avellino Basket crede fortemente. Un modo anche per ringraziare sponsor ed abbonati che hanno dato fiducia al progetto sin dal primo momento. La serata di presentazione saà accompagnata dalle performance artistiche della Compagnia della Danza, dalla selezione musicale di DJ Loco".

Foto: ufficio stampa Avellino Basket