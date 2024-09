Basket: profili di criticità per Brindisi-Avellino, le richieste della Questura I dettagli dalla determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

La gara Valtur Brindisi - Avellino Basket, valida per la prima giornata del campionato di Serie A2 e in programma domenica (ore 18) al PalaPentassuglia di Brindisi, è nell'elenco delle gare esaminate dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e dal dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno con alcune richieste definite dalla Questura di Brindisi legata ai biglietti per il settore ospiti. L'evento è "caratterizzato da profili di criticità": si legge nelle determinazioni del Viminale.

I dettagli dalle determinazioni

"Per l'incontro di basket Serie A2 "Valtur Brindisi - Avellino Basket" in programma il 29 settembre 2024, caratterizzato da profili di criticità, il Questore di Brindisi, a seguito di una riunione tecnica cui dovranno partecipare entrambe le società sportive, vorrà valutare la fattibilità delle seguenti misure organizzative, da adottare a cura delle stesse: vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Avellino sino alle ore 19.00 del giorno antecedente la gara; vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti sotto la responsabilità della società sportiva "Avellino Basket in ricevitorie individuate d'intesa con le Questure interessate, previa esibizione da parte dell'acquirente di un documento di identità; trasmissione, a cura della società sportiva "Avellino Basket" dell'elenco degli acquirenti alla Questura di Brindisi, comprensivo del nominativo e della data di nascita, entro le ore 10.00 del giorno della gara; adeguata comunicazione ai tifosi delle società sportive interessate; eventuale impiego nel settore ospiti di volontari della società sportiva "Avellino Basket" con casacca riconoscibile (simile a quella degli steward)".

