Domenica l'esordio dell'Avellino Basket in A2, Lombardi: "Tanta ambizione" Alle 16 il presidente del club con il dg Nevola raggiungerà Bologna per la presentazione del torneo

"Tante emozioni con tanta ambizione": così Giuseppe Lombardi a margine della presentazione dell'Avellino Basket 2024/2025 con la prima giornata di Serie A2 ormai alle porte. Domenica (ore 18) i biancoverdi saranno ospiti della Valtur Brindisi. "C'è un bel progetto di basket e arriviamo a questo evento con entusiasmo. - ha spiegato il presidente del club irpino - Vogliamo far capire alla città quanto siano importanti per noi i tifosi che vogliamo far sentire coinvolti. Abbiamo interesse nel portare avanti un campionato importante nel torneo di Serie A2. C'è adrenalina perché c'è voglia di cominciare. Attendiamo le prime risposte dal campo con la voglia di fare bene".

Alle 16 la presentazione del campionato a Bologna

Nelle prossime ore, alle 16, a Bologna sarà presentato il campionato di Serie A2 e Antonello Nevola riceverà il premio di miglior dirigente della Serie B Nazionale per la stagione 2023/2024: "Sarà un'emozione raggiungere Bologna con il premio di miglior dirigente per Antonello a testimoninanza del gran lavoro che ha fatto. - ha aggiunto Lombardi - Il roster? Abbiamo puntato su diverse conferme e su profili internazionali e molto importanti per il campionato".