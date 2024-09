Scandone Avellino: 20-0 a tavolino contro Canasium Basket. Ecco cosa è successo Vittoria, ma in modo inimmaginabile alla vigilia per i biancoverdi di coach Sanfilippo

La Scandone Avellino vince 20-0 a tavolino sul parquet di Canasium Basket nella prima giornata del campionato di Serie B Interregionale "in seguito ad un malfunzionamento del tabellone di gara e dell’annessa mancanza di attrezzature di riserve": si legge nella nota del club irpino. "Al Tensostatico di Canosa di Puglia la squadra padrone di casa era pronta al suo esordio storico nel campionato di serie B e la spinta dei suoi tifosi, accorsi numerosi a dare sostegno ai propri beniamini, lasciava sperare in un grande spettacolo di basket. La decisione degli ufficiali di gara è sopraggiunta dopo diversi controlli al tabellone elettronico che

non ha dato segnali di ripristino. Si chiude una settimana nera per la squadra pugliese che aveva già vissuto dei giorni turbolenti: mercoledì scorso la società pugliese comunicava di aver sollevato dall’incarico il loro coach della promozione Gianpio Ciociola e di aver affidato la squadra al duo Niki Ceci e Felice Carano con tanto di proteste social. Avellino ritorna a casa con i primi due punti della stagione che, seppur non ottenuti sul campo, danno di certo una grande carica a coach Sanfilippo e compagni che, con delle energie fisiche e mentali in più, potranno preparare al meglio l’esordio casalingo stagionale previsto per sabato 5 ottobre alle ore 20, al PalaDelMauro, contro la Virtus Molfetta".

Foto: ufficio stampa Felice Scandone Avellino