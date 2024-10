"Raffi non mollare": striscione al match dell'Avellino Basket Anche al PalaDelMauro l'ulteriore messaggio per Raffaele Capolupo

L'Avellino Basket è in campo, sul parquet del PalaDelMauro, per la prima gara casalinga della stagione di Serie A2 dopo la vittoria ottenuta all'esordio contro la Valtur Brindisi. Grande risposta di pubblico con la quota 1000 per gli abbonati e con i settori di Tribuna Terminio, Tribuna Montevergine e Curva Sud gremiti (circa 3000 spettatori). Nel corso del terzo quarto il tifo organizzato dell'Avellino Basket, "Brancata Irpina", ha esposto lo striscione "Raffi non mollare". Ecco al PalaDelMauro l'ulteriore messaggio di vicinanza a Raffaele Capolupo, il 35enne rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale avvenuto in via Zoccolari domenica scorsa, poco prima di Avellino-Foggia: il coro "Raffaele lotta da lupo" e l'applauso di tutto l'impianto sportivo con la speranza di buone notizie quanto prima dall'ospedale Moscati per il giovane.