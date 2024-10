Avellino Basket ko contro la Real Sebastiani Rieti (61-67) Serie A2: sconfitta per la squadra irpina nel primo match casalingo della stagione

Sconfitta casalinga per l'Avellino Basket nel secondo turno del campionato di Serie A2. Equilibrio nel primo tempo, pesa il 12-22 del terzo quarto in favore della Real Sebastiani Rieti che vince al PalaDelMauro con il risultato di 61-67. Ad Avellino non bastano i 12 punti di Lewis e gli 11 di Mussini. Distribuzione, ma in una gara dal punteggio basso e la squadra di coach Crotti va ko dopo l'esordio vincente a Brindisi.

Il tabellino

LNP Serie A2

Seconda Giornata

Avellino Basket - Real Sebastiani Rieti 61-67

Parziali: 13-14, 19-17, 12-22, 17-14

Avellino: Jaren Lewis 12 (1/6, 1/2), Federico Mussini 11 (3/7, 1/5), Mikk Jurkatamm 9 (0/4, 3/5), Marcellus Earlington 7 (2/4, 0/4), Riccardo Chinellato 7 (3/5, 0/1), Armando Verazzo 7 (2/2, 1/3), Antonino Sabatino 5 (0/2, 1/4), Lucas Maglietti 3 (0/2, 1/4), Matias Bortolin 0 (0/0, 0/0), Aleksa Nikolic (0/2, 0/0), Riccardo Aldo Perfigli, Codeluppi

RS Rieti: Jazz Johnson 19 (4/10, 2/3), Marco Spanghero 10 (1/4, 2/4), Diego Monaldi 9 (0/2, 2/10), Skylar Spencer 8 (4/6, 0/0), Ion Lupusor 8 (4/6, 0/2), Matteo Pollone 5 (1/2, 1/4), Alvise Sarto 5 (1/2, 1/1), Alexander Cicchetti 3 (0/3, 0/0), Kenneth Viglianisi, Giorgio Piunti (0/1, 0/0)