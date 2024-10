Avellino Basket, Mussini: "Nulla è scontato, occhio a Piacenza" "Quattro ko in quattro gare, ma è un errore sottovalutare l'Assigeco"

Domani con palla a due alle 20.30 l'Avellino Basket sarà ospite dell'UCC Assigeco Piacenza al PalaBanca per la quinta giornata del campionato di Serie A2. "Piacenza non ha ancora vinto e anche per questo sarà una gara ancora più pericolosa. - ha spiegato Federico Mussini - Sicuramente in casa vorrà cercare di conquistare i primi due punti e dovremo prepararci a una battaglia. Hanno mantenuto il gruppo dell'anno scorso con lo stesso allenatore e Piacenza resta un campo difficile. Hanno due ottimi americani. Questo campionato è molto equilibrato e le quattro sconfitte iniziali non indicano nulla sul valore del nostro prossimo avversario. Sarà una gara molto difficile: occorrerà concentrazione in tutti i quaranta minuti".

"Senza paura e con il giusto entusiasmo"

"Ho avuto la sensazione che siamo una squadra senza paura, che lavora, che ha entusiasmo. - ha aggiunto l'esterno - Penso che possiamo solo migliorare durante il corso dell'anno perché siamo una squadra giovane. Arrivano ottime impressioni da questo avvio di campionato e dobbiamo cercare di fare sempre meglio: nulla è scontato. A Piacenza sarà importante l'approccio, pareggiare il loro livello di energia perché anche loro sono giovani. Sono contento di aver contribuito alla vittoria nel match contro Vigevano e di aver dato il massimo anche nelle altre partite. La società, il coach, i miei compagni puntano tanto su di me e mi fa piacere farmi trovare pronto".