Avellino Basket, Curcio: "Contro Forlì dovremo superare la loro esperienza" L'assistant coach della squadra irpina ha presentato la gara con la Unieuro

Domenica con palla a due alle 18, al PalaDelMauro, l'Avellino Basket affronterà la Unieuro Forlì per la sesta giornata del campionato di Serie A2. La squadra irpina punterà al tris dopo aver battuto la Elachem Vigevano e l'Assigeco Piacenza, mentre i romagnoli sono reduci dalla vittoria casalinga contro la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. "Forlì è sicuramente un avversario molto forte, una delle squadre più competitive del campionato, che punta a vincere grazie all'esperienza dei loro giocatori come Pascolo, Harper e Cinciarini. - ha spiegato l'assistant coach dell'Avellino Basket, Antonio Curcio - Per vincere dovremo superare questa loro esperienza giocando di talento e seguendo sicuramente la nostra pallacanestro. Il nostro valore difensivo che insieme al coach stiamo costruendo sarà determinante. Ci aspettiamo un PalaDelMauro ancora più caldo con tanta voglia di vincere con noi".