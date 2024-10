È la vigilia di Avellino Basket - Unieuro Forlì: i numeri della sfida Serie A2: domani (ore 18) la palla a due della gara al PalaDelMauro

Domani, con palla a due alle 18, l'Avellino Basket ospiterà la Unieuro Forlì per la sesta giornata del campionato di Serie A2. Ecco i numeri della sfida con gli irpini a caccia del tris contro una delle big del torneo, allenata da coach Antimo Martino (miglior tecnico della Serie A2 2023/2024) con l'ex Scandone Demonte Harper e un gruppo di italiani super per la categoria (Daniele Cinciarini, Davide Pascolo, Raphael Gaspardo, Daniele Magro, Riccardo Tavernelli e Matteo Parravicini).

Mussini top-scorer per gli irpini

"Avellino segna 78.4 punti di media con l’83 per cento dalla lunetta, il 33 da 3 ed il 51 da 2. 36 sono i rimbalzi totali e 14.2 gli assist di media. Forlì di punti ne realizza 74.0, il 79 per cento ai liberi, il 27 da tre, il 43.4 da due. 46 sono i rimbalzi di media, mentre 15 gli assist. Avellino Basket ha Mussini come miglior realizzatore con 17.6 di media, 17.4 Earlington, poi Lewis con 11.4. Forlì risponde con Parravicini a guidare l’attacco con i suoi 12.4 punti di media, Gaspardo 11.4 e Harper 10.6".