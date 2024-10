Avellino Basket, Lombardi: "Soddisfatti, ma con il desiderio di migliorarci" L'intervista nel corso di "SottoCanestro" su OttoChannel

"Siamo soddisfatti perché 3 vittorie su 6 gare sono un indizio del fatto che stiamo continuando a costruire bene, che era quello che volevamo fare". Intervista al presidente dell'Avellino Basket, Giuseppe Lombardi, sul percorso del club irpino, protagonista in Serie A2. "Abbiamo costruito un roster con il quale vogliamo essere competitivi in questo campionato, per cui diciamo che le 3 vittorie su 6 gare ci soddisfano considerando il fatto che a Pesaro abbiamo giocato con rotazioni ridotte": ha spiegato il massimo dirigente dell'Avellino Basket.

La prospettiva della squadra e del club

"Ovviamente l'obiettivo è quello di migliorare costantemente. Lo facciamo dopo ogni partita. - ha aggiunto Lombardi nell'intervista a OttoChannel (la versione integrale andrà in onda nel corso di "SottoCanestro", domani alle 23 sul canale 16 e su ottochannel.tv) - L'allenatore ci tiene a dirlo. C'è costante attenzione al lavoro, sul migliorare quelli che oggi ovviamente sono gli errori che ci portiamo dietro, però c'è tanta voglia di fare meglio e di andare a ottenere sempre qualcosa di più".