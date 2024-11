Avellino Basket, Robustelli: "Con Cantù non sarà facile, ma saremo pronti" "Sapevamo il valore del campionato, il calendario in questa fase non ci sta dando una mano"

Nuovo turno infrasettimanale, ritmi serrati in Serie A2 con l'Avellino Basket che sarà ospite dell'Acqua San Bernardo Cantù al Pala FitLine di Desio domani con palla a due alle 20.30. "Fortunatamente c'è poco tempo per pensare all'ultima gara (al ko con l'APU Old Wild West Udine, ndr). - ha affermato l'assistant coach dell'Avellino Basket, Rodolfo Robustelli - Dobbiamo subito resettare e farci trovare pronti per una partita sicuramente molto difficile contro Cantù, una squadra attrezzata, che non ha nascosto mai l'obiettivo del salto di categoria. Sappiamo che non sarà semplice, ma dovremo farci trovare pronti. È stata costruita con un'impronta importante, tanti giocatori italiani di spessore e carriera, Moraschini, Baldi Rossi, Burns per citarne alcuni. Cantù in casa non ha mai perso, è uscita sconfitta da due gare in trasferta, la prima e l'ultima in campionato, quindi avrà voglia di riscattarsi, ma questo vale anche per noi. Sappiamo che non sarà facile, ma vogliamo vendere cara la pelle. Sapevamo sin dall'estate del valore del campionato, il calendario in questa fase non ci dà una mano, dopo Cantù ci sarà la Libertas Livorno per uno scontro diretto con la gara successiva contro Rimini, squadra in forma e in vetta. Bisogna giocarsi tutte le gare perché può succedere di tutto: livello è comunque molto alto".