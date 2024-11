Serie A2: Avellino Basket ko a Desio contro l'Acqua San Bernardo Cantù (83-71) Alla squadra irpina non bastano i 23 punti di Mussini e i 17 di Lewis

Sconfitta in trasferta per l'Avellino Basket: a Desio vince l'Acqua San Bernardo Cantù con il risultato di 83-71 nella nona giornata del campionato di Serie A2. Terzo ko di fila per la squadra irpina a cui non bastano i 23 punti di Mussini e i 17 di Lewis. "Abbiamo iniziato bene, siamo andati sotto, abbiamo recuperato, ma dobbiamo lavorare su alcuni momento di vuoto": il commento di coach Crotti nel post-gara.

Il tabellino

LNP Serie A2

Nona Giornata

Acqua S. Bernardo Cantù - Avellino Basket 83-71

Parziali: 18-15, 23-14, 14-24, 28-18

Cantù: Christian Burns 22 (7/8, 2/2), Grant Basile 18 (5/10, 1/4), Fabio Valentini 17 (5/7, 1/3), Riccardo Moraschini 9 (1/6, 2/5), Filippo Baldi rossi 7 (0/1, 2/3), Andrea De nicolao 5 (1/1, 1/4), Joonas Riismaa 3 (1/2, 0/2), Matteo Piccoli 2 (1/1, 0/3), Luca Possamai (0/2, 0/0), Andrea Beltrami, Matteo Viganò

Avellino: Federico Mussini 23 (8/12, 2/5), Jaren Lewis 17 (7/10, 1/2), Marcellus Earlington 10 (4/11, 0/2), Matias Bortolin 8 (4/7, 0/0), Antonino Sabatino 7 (3/4, 0/2), Mikk Jurkatamm 4 (0/2, 1/5), Aleksa Nikolic 2 (1/2, 0/0), Riccardo Chinellato (0/2, 0/1), Lucas Maglietti, Armando Verazzo