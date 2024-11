Avellino Basket: sfida alla capolista Rivierabanca Rimini Alle 21 la gara al PalaFlaminio: obiettivo continuità e sorpresa per i biancoverdi

Alle 21 sarà palla a due tra la Rivierabanca Basket Rimini e l'Avellino Basket al PalaFlaminio. Altro turno infrasettimanale, ritmi serrati, caccia al blitz contro la capolista per i biancoverdi di coach Alessandro Crotti. "Sono 84.2 i punti di media della squadra di caoch Sandro Dell’Agnello, non potrebbe essere diversamente. - si legge nella nota dell'Avellino Basket per presentare la sfida - Miglior realizzatore Marini con i suoi 15.2 ed il 33 per cento da 3. Non è l’unico bomber, perché ci sono Grande con 12.4, Johnson con 12.7, Gora Camara 11.2 e Tommasini con 11.7. Lo stesso Tommasini è il miglior tiratore dalla lunga distanza con il 51 da 3, Grande il 45. Di squadra ai liberi Rimini ha l’80 per cento, mentre il 53 per cento da 2. Avellino Basket oltre ai due americani e Mussini punta molto su Matias Bortolin, che fin qui ha giocato un buon torneo con 9.6 punti di media e 6.9 rimbalzi".

I due roster

Rivierabanca Rimini: Anumba, Grande 15, Tomassini 5, Masciadri 6, Marini 13, Bedetti, Robinson 10, Johnson 12, Simioni 5, Camara 14. All. Dell’Agnello

Avellino Basket: Lewis, Jurkatamm, Sabatino, Mussini, Codeluppi, Earlington, Maglietti, Verazzo, Bortolin, Nikolic, Perfigli, Chinellato All. Crotti