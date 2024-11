Sandro Abate ko al PalaDelMauro: Roma 1927 vince 4-1 Futsal, Serie A: irpini avanti, poi la sconfitta casalinga con il poker dei capitolini

Sconfitta casalinga per la Sandro Abate: Roma 1927 vince con il finale di 1-4 al PalaDelMauro nella gara valida per la sesta giornata della Serie A di futsal. Irpini avanti con Mohabz, ripresi da Dimas. Il gol di Marcelinho determina il sorpasso, poi le reti di Dimas per la doppietta personale e di Murilo valgono il 4-1.

Il tabellino

Futsal - Serie A

Sesta Giornata

Sandro Abate - Roma 1927 1-4

Marcatori: 4'33'' Mohabz (S), 8'24'', 26'35'' Dimas (R), 17'22'' Marcelinho (R), 33'30'' Murilo (R)

S. Abate: Parisi, Abate, Gui, Kenji, Henry, Vitiello, Genovese, Lavrendi, Galletto, Castaldo, Giannattasio, Mohabz. All. Basile

Roma 1927: Ducci, Ercolessi, Avellino, Marcelinho, Dimas, Isgrò, Murilo, Borolo, Seferi, Di Eugenio, Biscossi, Rodriguez

Ammoniti: Biscossi (R), Isgrò (R), Galletto (S), Avellino (R), Mohabz (S)