La Scandone Avellino vince a Monopoli (64-67) Serie B Interregionale, coach Iannicelli: "Ci siamo aiutati per tutti i 40 minuti"

La Scandone Avellino riparte con una vittoria a Monopoli con il risultato di 64-67 nella nona giornata della division G della Serie B Interregionale. Fabrizio Trapani è il miglior realizzatore per i lupi con 17 punti. "Sapevamo della difficoltà della partita, ma i ragazzi hanno risposto presente. - ha spiegato l'assistant coach della squadra irpina, Fabio Iannicelli - Ci siamo aiutati a vicenda per tutti i 40 minuti e ci ha consentito di trovare anche buone soluzioni in attacco. Monopoli ha dimostrato la sua forza recuperandoci 16 punti, ma in quel momento di difficoltà ci siamo compattati gettando il cuore oltre l’ostacolo. È una vittoria importantissima su un campo ostico e dopo lo stop interno contro Brindisi era la giusta ripartenza. Ora recuperiamo le nostre energie per il turno infrasettimanale".

Il tabellino

Serie B Interregionale

Division G

Nona Giornata

Manelli Basket Monopoli - Scandone Avellino 64-67

Parziali: 7-16, 11-17, 16-23, 20-11

Monopoli: Aguzzoli 3, Laquintana 11, Spatti 4, Feruglio, Calise 1, Preira 13, Vitale 16, Milosevic 12, Formica 4

Avellino: D’Offizi, Zanini 4, Iannicelli, Trapani 17, Soliani 9, Stefanini 9, Pichi 4, Paglia 11, Iacorossi, Jaskus 13