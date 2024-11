Avellino Basket: prova di forza, 92-74 sull'HDL Nardò Serie A2: sono 6 i giocatori in doppia cifra per la squadra irpina al PalaDelMauro

L'Avellino Basket ha superato l'HDL Nardò Basket con il finale di 92-74 nella dodicesima giornata del campionato di Serie A2 al PalaDelMauro. Prova di forza per il gruppo di coach Crotti che nel turno infrasettimanale aveva sfiorato la vittoria contro la capolista RivieraBanca Basket Rimini. Lewis, Bortolin, Sabatino, Mussini, Earlington e Nikolic: 6 giocatori in doppia cifra per l'Avellino Basket e rilancio immediato con due punti preziosi nel cammino.

Il tabellino

LNP Serie A2

Dodicesima Giornata

Avellino Basket - HDL Nardò Basket 92-74

Parziali: 25-25, 24-20, 24-15, 19-14

Avellino: Jaren Lewis 17 (3/7, 3/4), Matias Bortolin 16 (8/9, 0/0), Antonino Sabatino 15 (3/5, 2/3), Federico Mussini 13 (3/6, 1/2), Marcellus Earlington 13 (5/9, 1/2), Aleksa Nikolic 10 (4/4, 0/0), Riccardo Chinellato 6 (3/4, 0/0), Mikk Jurkatamm 2 (1/1, 0/0), Armando Verazzo, Lucas Maglietti (0/0, 0/1), Riccardo Aldo Perfigli, Luca Codeluppi

Nardò: Wayne Stewart jr 20 (7/11, 2/6), Antonio Iannuzzi 15 (7/11, 0/0), Avery Woodson 12 (5/7, 0/4), Lorenzo Donadio 8 (2/6, 1/2), Ruben Zugno 7 (1/3, 1/2), Lazar Nikolic 6 (1/2, 1/3), Elhadji Thioune 6 (3/4, 0/0), Michele Ebeling (0/0, 0/2), Jacopo Rapetti, Kalidou Kebe