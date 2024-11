La Scandone Avellino passa a Corato (79-89): altra vittoria in trasferta Sabato sarà sfida casalinga contro la Tecnoeleva Adria Basket

Nuova vittoria in trasferta per la Scandone Avellino. La squadra irpina passa sul parquet del Basket Corato con il risultato di 79-89 nella decima giornata della division G di Serie B Interregionale che vale il secondo posto ai lupi. "Abbiamo disputato una partita dai due volti: primi due quarti giocati a ritmo sostenuto, siamo poi calati nettamente nel terzo per riprenderci nell’ultima frazione di gioco dove abbiamo preso in mano le redini della partita e ce la siamo portati a casa, grazie e soprattutto alla nostra difesa che abbiamo messo in campo. - ha spiegato l'assistant coach della Scandone, Donatella Buglione - Siamo molto contenti e soddisfatti, speriamo di continuare nel migliore dei modi questo campionato". Sabato (ore 20) al PalaDelMauro sarà sfida contro la Tecnoeleva Adria Basket per la Scandone.

Il tabellino

Serie B Interregionale

Division G

Decima Giornata

Basket Corato - Scandone Avellino 79-89

Parziali: 20-21, 25-18, 16-20, 18-30

B. Corato: Giovinazzo, Zustovich 2, Cabodevilla 6, Perez 2, Basile 20, Lomello 6, Bavaro, Mariani 20, Petrovic 3, Nonkovic 11, Jelic 9

S. Avellino: D’Offizi, Zanini 4, Iannicelli 6, Trapani 18, Soliani 18, Stefanini 16, Pichi 15, Paglia 2, Iacorossi, Jaskus 10