L'Avellino Basket piazza il colpo a Cividale: 85-90 dopo un supplementare Coach Crotti: "Mussini bravo nel finale, ma tutta la squadra ha lavorato bene"

L'Avellino Basket supera l'UEB Gesteco Cividale con il risultato di 85-90 dopo un tempo supplementare nell'anticipo della quindicesima giornata di Serie A2 e piazza il colpaccio sul parquet della seconda forza del campionato di Serie A2. Overtime con il 6-0 irpino e con la squadra di coach Alessandro Crotti abile a confermare il margine strappato in avvio del supplementare. Punti preziosi nel cammino per l'Avellino Basket. "È stata una partita difficile, abbiamo giocato bene per i primi trenta minuti, poi è venuta fuori Cividale. I 22 rimbalzi offensivi conquistati dagli avversari sono stati tanti, così come abbiamo perso qualche palla contesa di troppo, ma ovviamente siamo soddisfatti per il risultato ottenuto. - ha affermato Crotti nel post-gara - Mussini nel finale è stato bravo a prendersi la responsabilità, complimenti a lui, ma è tutta la squadra che ha lavorato bene".

Il tabellino

LNP Serie A2

Quindicesima Giornata

UEB Gesteco Cividale - Avellino Basket 85-90 d1ts

Parziali: 13-22, 19-22, 20-16, 25-16, 8-13

Cividale: Mastellari 22, Redivio 14, Dell’Agnello 9, Berti 4, Miani 6, Marks 4, Marangon 7, Rota 13, Ferrari 6, Piccionne, Micalich. All. Pillastrini

Avellino: Lewis 15, Jurkatamm 16, Mussini 22, Earlington 23, Maglietti, Verazzo 2, Nikolic, Bortolin 8, Perfigili, Chinellato 4. All. Crotti