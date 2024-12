Scandone Avellino: ingresso libero con Termoli e via al memorial Bellizzi Il match è in programma sabato (ore 18) al PalaDelMauro

"Un evento speciale per tutti i tifosi e gli appassionati di basket": così la Scandone Avellino ha ufficializzato l'ingresso libero per la gara che vedrà i lupi impegnati sabato (ore 18) al PalaDelMauro contro l'Air Basket Termoli e la sfida della sedicesima giornata di Serie B Interregionale aprirà il memorial Mimmo e Gennaro Bellizzi 2024, "torneo dedicato alla passione e alla solidarietà". "I giocatori della ASD Felice Scandone scenderanno in campo con lo storico coprimaglia numero 5 indossato da Mimmo, in omaggio ai valori sempre messi in campo dai fratelli Bellizzi. - si legge nella nota del club biancoverde sui canali ufficiali social - Nel corso dell’incontro, sarà allestito uno stand per la raccolta di fondi da devolvere in beneficenza sul territorio".