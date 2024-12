Avellino Basket, Jurkatamm: "Ottima chimica di squadra, ora testa a Torino" La guardia/ala: "Settimana piena, speriamo di ritrovare Earlington e Sabatino"

"Siamo reduci da quattro vittorie di fila, un percorso importante, nell'ultima gara abbiamo giocato senza Earlington e Sabatino, ma siamo stati uniti per fare quanto occorreva e la cosa più importante è stata la vittoria". Così Mikk Jurkatamm si è espresso nell'ottima fase dell'Avellino Basket: "La forza del gruppo? È decisiva, c'è un ottimo spogliatoio, c'è chimica e questo è un aspetto prezioso. Quando arriva il momento di difficoltà siamo una buonissima squadra, l'abbiamo dimostrato. La chimica di squadra aiuta moltissimo nelle fasi clou. - ha spiegato la guardia estone - Il mio rendimento? Dopo 3/4 mesi si definisce il ruolo nel roster e tutti hanno capito cosa c'è da fare. Tutti sanno benissimo cosa fare per la squadra, per vincere le partite. Torino? L'obiettivo è quello di andare lì e dare il massimo come accaduto in tutte le gare. Torino ha un roster molto fisico. C'è una settimana per preparare la gara. Puntiamo al recupero di Earlington e Sabatino per essere ancora più profondi e compatti".