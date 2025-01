La Scandone Avellino passa a Brindisi: battuta la Dinamo (65-70) Serie B Interregionale, Iannicelli: "Decisiva la nostra difesa nei momenti chiave"

Vittoria molto importante a Brindisi contro la Dinamo per la Scandone Avellino: successo al PalaPentassuglia con il risultato di 65-70. "Abbiamo fatto una grande gara, usciamo vittoriosi da un campo difficile, contro un’ottima squadra. - ha spiegato l'assistant coach della squadra irpina, Fabio Iannicelli - Sono due punti pesantissimi quelli che ci portiamo a casa, eravamo consapevoli dell’importante posta in palio. Siamo stati bravi ad arginare i loro punti di riferimento e a gestire alcuni nostri passaggi a vuoto. Decisiva la nostra difesa nei momenti chiave della gara. È una vittoria fondamentale che ci dà grande fiducia per preparare il big match casalingo contro Monopoli". Sabato sarà sfida tra le mura amiche (palla a due alle 20).

Il tabellino

Serie B Interregionale - Division G

Dinamo Brindisi - Scandone Avellino 65-70

Parziali: 19-18, 17-20, 15-23, 14-9

Brindisi: Greco 3, Montanile, Urbonas 3, Datuowei 4, Pulli 12, Stonkus 19, Calò 10, Di Ianni 14, Delvecchio, Beltadze, Taurisano

Avellino: Cantone 4, Zanini 8, Iannicelli 3, Trapani 10, Soliani 11, Stefanini 13, Pichi 16, Paglia, Jaskus 5. Non entrati: D’Offizi, Iacorossi