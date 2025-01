Arcieri del Tricolle: tre ori e un bronzo al campionato regionale indoor Tiro con l'Arco: ottima prova di squadra per gli ufitani a Nocera Inferiore

Al Palazzetto dello Sport di Nocera Inferiore si è tenuto il Campionato regionale indoor di tiro con l’arco, divisione arco nudo. "Questo campionato prevede che, dopo aver scoccato 60 frecce alla distanza di 18 metri, su bersagli rotondi di 40 centimetri di diametro, con cerchi concentrici sempre più piccoli, con punteggi dallo 0 al 10, dalla classifica emerga chi siano i campioni regionali e chi debba andare a podio per l’argento e per il bronzo con classifiche distinte tra gli arcieri delle diverse “classi”, sia femminili che maschili (allievi, ragazzi, juniores, seniores e master)": si legge nella nota degli Arcieri del Tricolle, protagonisti nell'evento. "Alla fine della competizione i migliori otto punteggi assoluti (quindi non più con la suddivisione per “classi”) realizzati dagli uomini ed i migliori otto punteggi realizzati dalle donne consentono di creare delle griglie di “scontri diretti” del primo in classica contro l’ottavo, del secondo contro il settimo e così via fino ad arrivare alle semifinali ed alle finali.



Queste le posizioni nelle due classifiche finali degli Arcieri del Tricolle: Marianna Rogazzo, arco nudo, master femminile, Campionessa regionale della “classe” master e Campionessa regionale agli “assoluti” femminili; Alessia Manganiello, arco nudo, allieve femminili, Campionessa regionale della “classe” allieve femminili e terzo posto agli “assoluti” femminili; Angelino Grieco, arco nudo, master maschile, quarto posto della “classe” master maschile e nono agli “assoluti” maschili; Antonio Zotti, arco nudo, master maschile, ventiduesimo posto della “classe” master maschile e trentatreesimo agli “assoluti” maschili; Domenico Paonessa, arco nudo, master maschile, ventisettesimo posto della “classe” master maschile e quarantacinquesimo agli “assoluti” maschili.



Successi tutti al femminile, quindi, per gli Arcieri del Tricolle con l’esordio dell’inossidabile Marianna Rogazzo nella categoria “master” che conquista tutti e due i titoli regionali in palio, sia di “classe” che “assoluti”, salendo meritatamente per due volte sul gradino più alto del podio. Successo anche per la sedicenne Alessia Manganiello, che si riconferma anche questo anno Campionessa regionale di “classe” e alle semifinali, dopo aver perso lo scontro diretto contro Marianna Rogazzo, ha difeso il terzo posto agli “assoluti”, salendo per la seconda volta sul podio e portandosi a casa un oro ed un bronzo".