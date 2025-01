Avellino Basket, Lombardi e Nevola: "L'ambizione è costruire per la Serie A1" Conferenza stampa per il presidente e il general manager del club irpino

"Questo incontro garantisce l’occasione per fare un bilancio e definire i programmi per la seconda parte della stagione. Nell’ambiente avverto sollecitazioni". Così il direttore generale dell'Avellino Basket, Antonello Nevola, nella conferenza stampa in compagnia del presidente del club irpino, Giuseppe Lombardi. La squadra di coach Alessandro Crotti sta costruendo sempre più un ruolo da protagonista in Serie A2 e non nasconde l'obiettivo di costruire il percorso per la Serie A1: "Ripartirei da questa estate. Ci siamo trovati in Serie A2 e questo mercato è complesso visto il numero di italiani da inserire nel roster. Abbiamo iniziato in ritardo, ma ci siamo mossi con un buon lavoro. Il budget era importante per muoverci con decisione su alcuni obiettivi e l’operazione Mussini ci ha accreditato nel ruolo di outsider. - ha spiegato il gm biancoverde - I risultati sono sotto gli occhi di tutti e, di fatto, siamo andati oltre gli obiettivi iniziali. Siamo nella prima parte della classifica. Abbiamo avuto una seconda parte del girone di andata davvero di qualità. Anche il numero di presenze al palasport è di alto profilo ed è per noi importante. Sulla seconda parte della stagione aggiungo che i risultati possono cambiare per gli obiettivi da ricalibrare anche da parte delle altre squadre. Crediamo che con il lavoro fatto fino ad ora, e come ricordato da Repesa anche la sorte fa il suo gioco, di poter restare nelle posizioni che occupiamo stabilmente da settimane per programmare sin da subito la prossima stagione. Vogliamo continuare il percorso di crescita. Vediamo la Serie A come un punto di arrivo. Questo è il nostro obiettivo e alcuni risultati potrebbero avvicinarci sempre più a questa prospettiva".

"Un roster in più nel roster solo se potrà essere congeniale"

"Il mercato? Abbiamo ottenuto dei buoni risultati e questo gruppo è prezioso. Lavoriamo tutti bene insieme. Possiamo inserire giocatori di valore: è l’unica strada per poter davvero migliorare la squadra. - ha affermato il presidente Lombardi . Se ci sarà l’occasione non ci fermeremo. Non abbiamo problemi di budget, ma dovrà essere una pedina congeniale. La possibilità di un legame con la Scandone in futuro? Non rientra nelle priorità del club che ha il suo percorso, ma non ci sono preclusioni e non ci sono mai state con nessuno. Sappiamo, però, di essere sulla strada giusta nel nostro cammino".