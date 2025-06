Avellino Basket, ecco Buscaglia: "Ambiziosi, ma passo dopo passo" Conferenza stampa di presentazione al PalaDelMauro per il nuovo coach della squadra irpina

Presentazione per Maurizio Buscaglia nuovo coach dell'Avellino Basket al PalaDelMauro. Grande entusiasmo tra i tifosi della squadra irpina, lanciata verso la seconda stagione consecutiva in Serie A2 dopo l'ottima annata da neopromossa chiusa al primo turno play-in. "Alla prima telefonata c’è stata una condivisione di idee con il presidente ed Antonello Nevola. - ha spiegato il tecnico - Mi sono sentito onorato di essere stato scelto, ho sentito qualcosa dentro quando ho ricevuto la proposta. Sono qui per raggiungere step by step gli obiettivi della società. Mi ha preso molto il progetto presentatomi, la conoscenza di una città che ha voglia di basket. È giusto che abbia davanti agli occhi l’ambizione di questa società, che deve essere condivisa, ma c’è bisogno di lavorare per conquistarli. Serietà, presenza, attitudine ed energia saranno le caratteristiche della nostra squadra".

"Il via con gli italiani, lo straniero sarà l'ultimo ingresso"

"Sono sinceramente emozionato nel vedervi qua. - ha sottolineato il presidente dell'Avellino Basket, Giuseppe Lombardi - Oggi aggiungiamo qualcosa di importante per la crescita del club, in un giornata particolare, che cade in occasione della promozione dello scorso anno. Sono onorato di presentare coach Buscaglia, con cui abbiamo trovato una intesa immediata. Il desiderio è di crescere e lo facciamo portando un tassello importante. Vogliamo condividere insieme il sentimento che ci ha unito fino ad oggi, per creare sinergia e raggiungere insieme nuovi traguardi". "Inizia un nuovo ciclo, ai giocatori confermati ne saranno aggiunti altri, che possono fare al nostro caso. - ha aggiunto il general manager dell'Avellino Basket, Antonello Nevola - Inutile fare nomi, la settimana prossima qualche nuovo giocatore sarà annunciato. Partiremo dagli italiani, mentre lo straniero arriverà a completamento del roster".